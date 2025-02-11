Sonos объявила о смене директора по маркетингу: Джордан Саксемард покинул компанию. Линдси Уитворт, опытный сотрудник, временно возглавит маркетинговую команду.

По сообщениям западных СМИ, американская аудиокомпания Sonos вновь переживает изменения в высшем руководстве. На этот раз директор по маркетингу Джордан Саксемард покинул свою должность, что стало темой обсуждения среди сотрудников.

Саксемард, который пришел в Sonos из Dyson, проработал в компании меньше трех лет. Его уход стал следствием несоответствия корпоративной культуре и проблем, связанных с запуском нового мобильного приложения, которое оказалось неготовым к выходу. Можно предположить, что именно эти факторы вызвали недовольство как у пользователей, так и у сотрудников компании.

Теперь временно управлять маркетингом будет Линдси Уитворт, которая имеет значительный опыт работы в Sonos. Ее назначение стало частью стратегии временного генерального директора Тома Конрада, который хочет укрепить команду и восстановить доверие среди сотрудников. Уитворт хорошо понимает потребности клиентов и внутренние процессы компании, что делает ее подходящим кандидатом для этой роли.

Несмотря на усилия Sonos в области маркетинга, включая рекламные кампании, результаты продаж новых наушников Ace оставляют желать лучшего. Финансовый директор компании признала, что проблемы с программным обеспечением негативно сказались на спросе. Тем не менее, Конрад на пресс-конференции отметил, что улучшение пользовательского опыта остается ключевым направлением работы, и компания сосредоточится на повышении производительности и надежности своих продуктов.