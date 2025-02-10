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Smart Car завершает интеграцию DeepSeek для нового Smart Elf 5
Компания Smart China завершила интеграцию модели DeepSeek R1 в новый автомобиль Smart Elf 5.

Smart China объявила о завершении интеграции с моделью DeepSeek R1 для своего нового внедорожника Smart Elf 5.

Smart Elf 5, выпущенный в октябре прошлого года, имеет размеры 4705×1920×1705 мм и колесную базу 2900 мм. Автомобиль оснащен передней двухрычажной и задней пятирычажной независимой подвеской, разработанной совместно с Mercedes-Benz. Внутреннее пространство включает 10,3-дюймовый ЖК-дисплей, 25,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 13-дюймовый AMOLED экран 2.5K. Особенностью модели является использование вычислительного чипа AMD V2000, что делает его первым внедорожником с таким уровнем производительности.

Внедрение «модели Bean Bag AI Large Model» добавляет интеллектуальные функции, что делает Smart Elf 5 одним из самых технологичных автомобилей на рынке.

Все больше автомобильных брендов объявляют о глубокой интеграции с DeepSeek или доступе к нему, включая, помимо прочего, Geely, Lantu, Zeekr, Zhiji и собственные бренды Dongfeng (Lantu, Mengshi, Yipai, Fengshen, Nano) и т. д.

#автомобили #deepseek #smart car #smart elf 5
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