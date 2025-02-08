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Apple работает над настольной роботизированной лампой в стиле Pixar
Apple анонсировала разработку настольной лампы, вдохновленной Pixar, с реалистичными движениями и эмоциями. Эта новинка станет частью расширенной экосистемы умного дома компании.

Apple продолжает развивать свои технологии в области умного дома, и на этот раз внимание привлекает настольная лампа, которая не только выполняет свои функции, но и обладает выразительными движениями. Вдохновение для дизайна пришло от известного персонажа Pixar — Luxo Jr. Это устройство, по всей видимости, станет частью более широкой концепции умного дома, которую компания активно развивает.

В недавнем блоге Apple, посвященном машинному обучению, появилась информация о разработке настольной лампы с выразительными движениями. Устройство будет управляться с помощью системы Apple Intelligence и сможет демонстрировать различные эмоции, такие как замешательство или радость. В видео, представленном компанией, показаны две модели ламп: одна с функциональными возможностями, а другая — с выразительными движениями.

Лампа с выразительными функциями не оставит никого равнодушным. Когда ее спрашивают о погоде, она, казалось бы, смущается и смотрит в окно, прежде чем дать ответ. Это добавляет взаимодействию человеческий штрих, что делает устройство более привлекательным для пользователей. Лампа также может наблюдать за действиями человека, например, когда тот работает над 3D-принтером, и даже предлагает презентационное видео.


#apple #робототехника #умный дом #лампа #pixar
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