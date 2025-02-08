Хакеры заявили о продаже учетных данных 20 миллионов пользователей OpenAI на даркнете. Компания начала расследование, но пока не подтвердила взлома.

В даркнете появилась информация о продаже учетных данных 20 миллионов пользователей OpenAI. Хакер, действующий анонимно, заявил, что у него есть доступ к этим данным и начал их предлагать.

В своем сообщении на русском языке хакер утверждал, что обладает данными, включая адреса электронной почты и пароли, и назвал свою находку «золотой жилой». Однако исследователи вскоре обнаружили недостоверные адреса среди представленных данных, что вызывает сомнения относительно их подлинности.

OpenAI отреагировала на угрозу, начав экстренное расследование. В компании подчеркнули, что на данный момент нет доказательств взлома их систем. Несмотря на это, пользователям настоятельно рекомендуют быть внимательными и принимать меры предосторожности. Даже если инцидент окажется ложной тревогой, важно помнить о безопасности своих учетных записей в интернете.