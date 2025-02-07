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Банк России заявил, что цифровой рубль позволит избежать комиссий при переводах
Банк России объяснил, как работает цифровой рубль, и какие преимущества он предлагает. Новая форма денег позволит избежать комиссий при переводах, что особенно важно для пожилых людей.

Банк России представил разъяснения о цифровом рубле, адресованные пожилым гражданам. В ведомстве подчеркнули, что новая валюта будет удобной и выгодной, особенно для тех, кто получает пенсию.

В ЦБ указали, что цифровые рубли можно использовать для покупок и переводов без дополнительных затрат. Например, если бабушка решит отправить деньги внуку, то никаких комиссий не будет. Это важный момент, так как традиционные переводы на банковские карты могут обременять дополнительными расходами.

В сообщении регулятора объяснили, что цифровой рубль функционирует как наличные, но в цифровом формате. Упрощенно, это значит, что бабушка сможет расплачиваться за покупки так же, как и с обычными деньгами, только без необходимости носить с собой купюры. При этом, если она предпочтет получать пенсию привычным способом, ей не нужно будет делать никаких дополнительных шагов, кроме как не открывать цифровой кошелек.

Банк России планирует начать выпуск цифрового рубля с 1 июля 2025 года. На данный момент проходит пилотирование новой валюты с участием ряда банков. Эмитентом цифровых рублей станет сам Банк России, а храниться они будут на цифровых кошельках, открытых через мобильные приложения коммерческих банков. Также регулятор отметил, что операции с цифровыми рублями будут бесплатными для граждан, а для магазинов предусмотрена небольшая комиссия.

#финансы #банк россии #цифровой рубль #пенсия
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