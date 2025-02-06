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Строительство завода Xiaomi в Ухане по производству умной техники достигло 60% готовности
Открытие демонстрационной фабрики запланировано на ноябрь 2025 года.

Xiaomi активно развивает производство умной бытовой техники, начав строительство нового завода в Ухане. Этот проект играет важную роль в стратегии компании по увеличению производственных мощностей.

Официальная закладка фундамента завода состоялась 26 ноября 2024 года. За два месяца работы достигнута отметка в 60% готовности. Завод занимает площадь 751 акр и включает демонстрационную фабрику для умных кондиционеров, запуск которой запланирован на ноябрь 2025 года, а массовое производство — на 2026 год.

В рамках проекта создадут более 100 лабораторий, что обеспечит полный цикл разработки и производства. Шань Ляньюй, генеральный менеджер Xiaomi, отметил, что Ухань станет ключевой точкой для глобальных производственных возможностей компании.

#xiaomi #производство #завод #ухань #умная техника
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