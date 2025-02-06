В код драйвера Mesa 3D от Intel внесены новые идентификаторы PCI, что может свидетельствовать о подготовке к выпуску новых графических процессоров. Ожидается, что это расширит линейку Battlemage.

Обновление графического драйвера Mesa 3D от Intel стало предметом обсуждения среди специалистов. Появление новых идентификаторов PCI дало повод для предположений о выходе новых моделей графических процессоров.

В код драйвера были добавлены три идентификатора: 0xe210, 0xe215 и 0xe216. Это обновление может указывать на то, что Intel планирует расширение линейки дискретных графических процессоров Battlemage. На данный момент в продаже доступны две модели — Arc B580 и Arc B570, но новые идентификаторы могут свидетельствовать о разработке более мощных решений, таких как Arc B770.

Также существует вероятность, что новые графические процессоры предназначены для рабочих станций. Ранее сообщалось о 24-гигабайтном графическом процессоре Battlemage, который будет ориентирован на профессиональные задачи.

Идентификаторы PCI не предоставляют детальной информации о конкретных моделях, указывая лишь на общее название "BMG". Эти изменения были внесены в ветку разработки 25.1-devel Mesa и также будут доступны в будущих версиях. В текущем обновлении не было других значительных изменений, кроме добавления новых идентификаторов.

Сейчас остается лишь ждать официальных анонсов от Intel, которые могут прояснить ситуацию с новыми графическими решениями и их возможностями на рынке, где конкуренция с AMD и NVIDIA продолжает нарастать.