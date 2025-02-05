Генеральный директор компании Лиза Су сообщила о планах сосредоточиться на массовом сегменте рынка.

AMD, известная своими инновациями, готовится представить новую серию RX 9070, основанную на архитектуре RDNA 4. Генеральный директор компании, Лиза Су, подтвердила дату запуска, который запланирован на начало марта, и обозначила стратегию, направленную на привлечение массового потребителя.

Ожидания вокруг серии RX 9070 были высокими, а сама ситуация напоминала американские горки. Сначала предполагали, что AMD представит новые графические карты после запуска NVIDIA RTX Blackwell. Однако, как стало известно из квартального отчета, планы изменились. Теперь компания планирует провести специальное мероприятие в конце февраля, где представит свою новую линейку.

Лиза Су отметила, что в этом поколении особое внимание уделят энтузиастам игр. Архитектура RDNA 4 обещает улучшенную производительность в трассировке лучей и поддержку технологий искусственного интеллекта, что позволит игрокам наслаждаться высококачественным 4K-геймингом. Это важный шаг для AMD, учитывая, что выручка в сегменте игровой графики снизилась по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, ожидается, что уровень запасов RX 9070 будет выше, чем у конкурирующих моделей NVIDIA. Это может сыграть на руку AMD, так как компания нацелена на «самую объемную часть» рынка. Несмотря на это, эксперты предсказывают, что спрос на новые видеокарты превысит предложение в первые дни после запуска. Важно отметить, что AMD готова к активной распродаже своей продукции через каналы дистрибуции, чтобы подготовиться к успешному запуску новой линейки.