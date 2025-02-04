На церемонии «Грэмми» группа The Beatles удостоилась награды за лучшее рок-исполнение с песней «Now and Then», созданной с помощью ИИ. Это первый случай, когда подобная работа получает такую престижную награду.

На недавней церемонии вручения наград «Грэмми» группа The Beatles получила премию за лучшее рок-исполнение. Их песня «Now and Then», записанная с использованием технологий искусственного интеллекта, стала важным событием в музыкальной индустрии.

Пол Маккартни применил систему шумоподавления для восстановления старой демозаписи Джона Леннона, которая была записана несколько десятилетий назад. Эта технология, аналогичная тем, что используются на платформах видеозвонков, позволила устранить фоновый шум и сделать звук более чистым. В 90-х годах участники группы пытались восстановить эту запись, но тогдашние технологии не позволяли достичь желаемого результата.

В 2022 году, после успешного использования новой технологии разделения звука в документальном фильме «Вернись», было решено вновь обратиться к проекту «Now and Then». Это позволило им вновь представить голос Леннона, который долгое время оставался неуслышанным. Теперь поклонники могут наслаждаться совершенно новым музыкальным произведением, которое объединяет прошлое и настоящее.