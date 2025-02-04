Meta (признана в РФ экстремистской организацией) столкнулась с проблемой утечек внутренней информации, что вызвало недовольство руководства компании. В ответ на это Марк Цукерберг предупредил сотрудников о возможных увольнениях за подобные действия.

Недавние утечки информации о внутренних совещаниях Meta* вызвали серьезное беспокойство у руководства компании, включая основателя Марка Цукерберга. В ответ на ситуацию, Meta разослала служебное уведомление, в котором четко указала, что сотрудники, распространяющие инсайдерскую информацию, рискуют потерять работу.

Гай Розен, директор по информационной безопасности Meta, подтвердил, что компания придерживается политики «нулевых нарушений». Он подчеркнул, что утечка информации не только угрожает безопасности, но и деморализует команду, отвлекая внимание от разработки продуктов и достижения корпоративных целей. На одной из встреч Цукерберг подчеркнул, что, несмотря на стремление быть открытыми, его слова часто становятся достоянием общественности, что создает дополнительные риски.

Цукерберг также затронул некоторые спорные обновления, такие как сокращение программ по обеспечению разнообразия и инклюзивности. Он отметил, что изменения в правилах противодействия разжиганию ненависти и использование показателей эффективности для увольнений вызывают вопросы у сотрудников. В условиях такой неопределенности утечки информации становятся особенно проблематичными.

Чтобы минимизировать риски, компания изменила формат внутренних вопросов и ответов. Вместо открытых сессий, где сотрудники могли задавать вопросы в реальном времени, Meta перешла на систему голосования. Теперь сотрудники могут заранее задавать вопросы и голосовать за них, что должно сократить вероятность утечек. Эта мера направлена на то, чтобы обсуждения сосредоточились на действительно волнующих темах, а не на спекуляциях.

Для Meta, как для крупной компании с большим количеством сотрудников, утечки информации остаются актуальной проблемой. Чем больше команда, тем сложнее поддерживать конфиденциальность информации.

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признаны в РФ экстремистской организацией