Stellantis Group объявила о значительной оптимизации своей организационной структуры, включая смены руководителей в нескольких брендах.

Компания Stellantis Group, один из крупнейших автопроизводителей Европы, сообщила о планах по оптимизации своей организационной структуры. Эта инициатива включает в себя изменения в руководстве нескольких ключевых брендов, таких как Jeep и Peugeot, и направлена на улучшение взаимодействия с клиентами.

По информации компании, изменения в структуре управления стали частью плана, объявленного в декабре 2024 года. Stellantis стремится найти баланс между центральными и региональными функциями, что должно ускорить процесс принятия решений. Например, теперь региональные штаб-квартиры будут иметь больше полномочий в вопросах планирования и разработки продукции, что позволит лучше учитывать местные потребности.

Также произошло объединение отделов групповых дел и корпоративных коммуникаций, что должно улучшить взаимодействие с заинтересованными сторонами. Новое руководство возглавила Клара Инген-Хаус, которая будет отвечать за стратегическую коммуникацию компании.

Важным шагом стало создание нового отдела группового маркетинга под руководством Оливье Франсуа. Эта реорганизация позволит более эффективно продвигать бренды Stellantis через рекламу и мероприятия.

Среди новых назначений стоит отметить Боба Бродердорфа на посту главы бренда Jeep, а также Алена Фейви, который стал главой Peugeot. Ксавье Пежо возглавит бренд DS, а Энн Аббуд займется развитием Pro One Commercial Vehicles.

Компания надеется, что новая структура управления создаст более прочную основу для будущего роста и развития брендов.