Gearbox анонсировала, что в Borderlands 4 появится бесшовное перемещение между зонами. Продюсер Энтони Николсон рассказал о новых механиках, которые изменят игровой процесс.

Компания Gearbox представила новые детали о Borderlands 4, включая изменения в механике перемещения и исследовательском аспекте игры. По словам продюсера Энтони Николсона, геймеры смогут наслаждаться более плавным игровым процессом.

Одной из главных новинок станет бесшовное перемещение между различными игровыми зонами. Это позволит избежать длительных загрузок и сделает мир более целостным. Николсон также сообщил, что в игре будут динамичные события и побочные миссии, которые возникнут в процессе игры, добавляя элемент неожиданности.

Хотя Borderlands 4 не будет полностью открытым миром, она предложит больше возможностей для исследования, чем предыдущие части. Игроки смогут вызывать транспортные средства в любой точке карты, что значительно упростит перемещение.

Разработчики также обещают огромное разнообразие оружия и аксессуаров, исчисляемое "миллиардами", что придаст игре новые грани.