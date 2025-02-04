NASA представило лунный робот IPEx, который сможет добывать до 10 000 кг грунта за один лунный день. Эта роботизированная система призвана поддерживать долгосрочные миссии на Луне, обеспечивая добычу важных ресурсов.

NASA представило новый лунный робот IPEx, который станет важным инструментом для будущих миссий на Луне. Этот робот, выполняющий функции бульдозера и самосвала, разработан для эффективной добычи и транспортировки лунного реголита — рыхлого материала, покрывающего поверхность Луны. Реголит содержит ресурсы, такие как водород и кислород, которые могут быть использованы для жизнеобеспечения и топлива.

IPEx использует конструкцию барабанов-ковшей, которые вращаются в противоположных направлениях. Эта система позволяет уменьшить силу обратной связи, что важно для работы в условиях низкой гравитации Луны. Способность IPEx выкапывать до 10 000 кг грунта за один лунный день эквивалентна весу 20 взрослых слонов. Это значительно превышает результаты предыдущих миссий, которые собирали лишь десятки килограммов.

Ключевая задача IPEx заключается в извлечении больших объемов реголита, что критически важно для операций по использованию ресурсов на месте. Например, кислород, полученный из лунного реголита, может обеспечить жизнедеятельность экипажа и служить топливом для ракет. Такие технологии помогают снизить зависимость от ресурсов, поставляемых с Земли.





Кроме того, IPEx оснащен современными технологиями, такими как камеры и системы снижения пылеобразования для навигации, а также терморегуляция для поддержания оптимальных рабочих температур. Эти элементы помогают роботу эффективно перемещаться по лунной поверхности, преодолевая сложные рельефы и условия освещения.

NASA также провело испытания автономности IPEx, проверяя его способность ориентироваться в суровых условиях Луны. Команда тестировала методы автономного вождения на имитированной лунной площадке, что позволило убедиться в надежности системы.

В NASA утверждают, что такой модульный подход «снижает сложность и стоимость, гарантируя при этом, что система может эффективно работать как на Земле для испытаний, так и на поверхности Луны».