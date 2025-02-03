Роберт Кийосаки предупреждает о возможном крахе на финансовых рынках, включая биткоин. Он считает, что сейчас лучшее время для накопления активов.

Роберт Кийосаки, известный автор книг по финансовой грамотности, вновь привлек внимание к состоянию финансовых рынков. Он предсказывает значительное снижение цен на биткоин, золото, серебро и недвижимость, что вызывает обеспокоенность у инвесторов.

На днях биткоин упал со 100 тысяч долларов до 91-й тысячи, что стало частью более широкой распродажи на мировых рынках. Причиной этого стал алгоритм DeepSeek AI, который вызвал аналогичное падение акций в США. Кийосаки считает, что текущая ситуация открывает окно возможностей для инвесторов, которые могут приобрести активы по сниженным ценам.

В своем сообщении на платформе X (ранее Twitter) он отметил, что ожидает массовых увольнений и значительных финансовых коррекций. Кийосаки призвал людей сохранять спокойствие и использовать этот период для накопления богатства. Несмотря на его советы, некоторые эксперты ставят под сомнение точность его прогнозов, указывая на случаи, когда его предсказания о крахе не сбывались.

Тем не менее, его мнение продолжает вызывать интерес и обсуждения среди инвесторов.