Tesla сообщила о ходе строительства завода для производства электрических грузовиков Semi. Массовое производство начнется в конце 2025 года, что обещает изменить рынок грузоперевозок.

Компания Tesla обновила информацию о своем проекте электрического грузовика Semi в ходе последнего финансового отчета. Вице-президент по проектированию транспортных средств Ларс Морави сообщил, что серийное производство начнется в конце 2025 года, а полное наращивание мощностей запланировано на начало 2026 года.

Проект Semi стартовал в 2017 году, когда Tesla впервые представила концепцию электрического грузовика. С тех пор прошло много времени, и только в декабре 2022 года состоялась первая церемония поставки. На данный момент компания успела поставить лишь несколько единиц своим клиентам. Чтобы увеличить объемы производства, Tesla начала строительство нового завода в Неваде, который сможет выпускать до 50 000 грузовиков в год.

На недавней пресс-конференции Морави отметил, что строительство завода идет по графику. Крыша и стены уже завершены, и в ближайшие месяцы начнется установка механического оборудования. Это важный этап, который позволит запустить первую партию грузовиков в конце 2025 года. Постепенное увеличение производственных мощностей начнется в начале следующего года.

Морави также подчеркнул, что Tesla Semi предлагает значительные преимущества в плане совокупной стоимости владения (TCO). Он утверждает, что эксплуатационные расходы на Semi будут ниже, чем у традиционных грузовиков, что делает его привлекательным выбором для операторов. По его словам, по мере масштабирования производства Semi станет важным источником доходов для Tesla.

Кроме того, генеральный директор Илон Маск выделил функцию автономного вождения как ключевое преимущество грузовика. Он считает, что наличие автопилота значительно повысит ценность Semi для клиентов. Таким образом, Tesla намерена не только изменить рынок электрических грузовиков, но и внедрить инновации, которые повлияют на всю индустрию грузоперевозок.