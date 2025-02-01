Группа ученых из США разработала метод, позволяющий обнаруживать звуковые колебания вирусов. Эти колебания происходят на частотах, которые в миллион раз превышают диапазон слышимости человека.

Исследования, проведенные учеными из Мичиганского государственного университета, сосредоточены на анализе звуковых колебаний, излучаемых вирусами. Используя оптические методы, они смогли выявить уникальные акустические сигналы.

В процессе эксперимента команда протестировала несколько вирусов и обнаружила, что каждый из них издает звук на своей уникальной частоте. Для этого применили метод, известный как спектроскопия BioSonics, который позволяет отслеживать колебания вирусных частиц без маркировки.

Одним из интересных результатов стало то, что некоторые вирусы демонстрируют долгоживущие когерентные колебания при комнатной температуре, которые сохраняются на протяжении многих наносекунд. Эти колебания создают акустический спектр, чувствительный к форме вируса и взаимодействиям между его гликопротеинами и окружающей средой. Химики и микробиологи фиксировали колебания вирусных частиц, наблюдая их движения в течение нескольких минут.

Анализ показал, что ультразвуковой спектр лентивирусного псевдовируса выявляет колебания в диапазоне от 19 до 21 ГГц, что связано с морфологией вируса. Другие моды колебаний находились в диапазоне от 2 до 10 ГГц и отражали взаимодействия вирусных белков. Это открытие позволяет глубже понять биологическую динамику на уровне отдельных микроорганизмов.

Ученые также отметили, что низкочастотные колебания, возникающие в биологических системах, таких как вирусы и белки, отражают их трехмерную структуру и взаимодействия с окружающей средой. Полученные данные могут стать основой для создания новых диагностических инструментов, которые смогут идентифицировать вирусы в воздухе и других средах.