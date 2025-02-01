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Tesla демонстрирует автономную роботизированную руку для обслуживания Cybercab без участия человека
Tesla представила видеоролик, в котором показала, как ее автономная роботизированная рука обслуживает беспилотное такси Cybercab. Компания утверждает, что для этого не требуется человеческое вмешательство на протяжении всей поездки.

На недавнем мероприятии Tesla продемонстрировала свою новую технологию — роботизированную руку, предназначенную для обслуживания беспилотного такси Cybercab. Видеоролик показал, как эта система справляется с различными задачами, связанными с поддержанием чистоты и порядка в салоне автомобиля.

Роботизированная рука может убирать оставленные в такси предметы, такие как полупустые бутылки и мусор. Она также справляется с очисткой экрана и подлокотников. Важно отметить, что все эти действия происходят без участия человека, что подчеркивает уровень автоматизации, к которому стремится Tesla.

Демонстрационное видео можно посмотреть здесь.

Кроме того, Cybercab может заряжаться самостоятельно с помощью беспроводной зарядки, обеспечивая скорость около 19 кВт. Генеральный директор компании Илон Маск ранее сообщил, что запуск Cybercab запланирован на июнь в Остине.

#tesla #cybercab #роботизация #автономные технологии #беспилотные такси
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