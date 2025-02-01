На недавнем мероприятии Tesla продемонстрировала свою новую технологию — роботизированную руку, предназначенную для обслуживания беспилотного такси Cybercab. Видеоролик показал, как эта система справляется с различными задачами, связанными с поддержанием чистоты и порядка в салоне автомобиля.
Роботизированная рука может убирать оставленные в такси предметы, такие как полупустые бутылки и мусор. Она также справляется с очисткой экрана и подлокотников. Важно отметить, что все эти действия происходят без участия человека, что подчеркивает уровень автоматизации, к которому стремится Tesla.
Демонстрационное видео можно посмотреть здесь.
Кроме того, Cybercab может заряжаться самостоятельно с помощью беспроводной зарядки, обеспечивая скорость около 19 кВт. Генеральный директор компании Илон Маск ранее сообщил, что запуск Cybercab запланирован на июнь в Остине.