На Российской орбитальной станции может появиться специальная базовая станция для хранения и оперативного развертывания малых спутников. Эти спутники смогут выполнять ремонт, дооснащение и техническое обслуживание других космических аппаратов.

Российская орбитальная станция (РОС) может получить новую функциональную платформу, предназначенную для управления группой малых спутников. Этот проект разрабатывается ведущими специалистами космической отрасли.

Планируется, что на РОС появится специальная база, которая сможет не только хранить, но и оперативно запускать небольшие спутники. Эти аппараты будут использоваться для технического обслуживания, ремонта и модернизации других космических объектов прямо на орбите. Инициатором проекта выступила РКК "Энергия" под руководством академика Владимира Соловьева.

Строительство РОС уже началось. Первый модуль, научно-энергетический, отправят на орбиту в 2027 году. В течение следующих трех лет к нему присоединят универсальный, шлюзовой и базовый модули. Завершающий этап, запланированный на 2031–2033 годы, включает добавление двух целевых модулей. Общий бюджет проекта составляет 608,9 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей выделят в первые три года.