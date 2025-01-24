Биотехнологическая компания Retro Biosciences из Сан-Франциско привлекла 1 миллиард долларов для разработки препаратов, направленных на продление человеческой жизни. С помощью технологий искусственного интеллекта она планирует провести клинические испытания своих первых лекарств, включая средства для лечения болезни Альцгеймера.

Retro Biosciences, стартап из Сан-Франциско, привлек значительное финансирование в размере 1 миллиарда долларов. Эти средства позволят компании продвинуть свои амбициозные планы по разработке препаратов, способных продлить жизнь человека на десять лет. Генеральный директор Джо Беттс-Лакруа, близкий друг Сэма Альтмана, основателя OpenAI, нацелился на решение одной из самых актуальных проблем современности — старения и связанных с ним заболеваний.

Начальное финансирование Retro Biosciences было предоставлено Альтманом на сумму 180 миллионов долларов, и он планирует участвовать в текущем раунде инвестиций. Компания ведет активные переговоры с различными инвестиционными структурами, включая венчурные капиталы и суверенные фонды. Важным аспектом их стратегии является использование мощных вычислительных ресурсов для разработки и тестирования новых лекарств с помощью искусственного интеллекта.

Retro Biosciences разработала уникальную модель ИИ в сотрудничестве с OpenAI, которая позволяет создавать белки для преобразования обычных клеток в стволовые. Это открывает новые возможности в области регенеративной медицины, позволяя обратить вспять процесс старения клеток. В планах компании — клинические испытания трех препаратов, среди которых есть и лекарство для лечения болезни Альцгеймера. Начальные стадии исследования начнутся в Австралии.

Беттс-Лакруа подчеркивает, что текущие методы лечения болезни Альцгеймера не способны обратить процесс вспять. Он отмечает, что даже самые обеспеченные люди, включая известных политиков и бизнесменов, не могут найти эффективное лечение.

В последние годы технологические лидеры Кремниевой долины активно инвестируют в проекты, направленные на продление жизни. Например, стартап Isomorphic Labs, принадлежащий Google, также планирует клинические испытания препаратов, разработанных с использованием ИИ. Интерес к данной области растет, и Retro Biosciences стремится занять лидирующие позиции.

Беттс-Лакруа уверен, что сотрудничество с OpenAI поможет значительно ускорить процесс разработки новых препаратов. Компания намерена сократить средний цикл разработки лекарств с 10-15 лет до более коротких сроков. Первым кандидатом на клинические испытания станет таблетка, восстанавливающая рециркуляцию клеток, что может иметь важное значение для лечения болезни Альцгеймера.

Кроме того, Retro Biosciences разрабатывает клеточную терапию, которая включает замену микроглии в мозге. Этот подход кажется амбициозным, но команда уверена в его потенциале. Третий препарат будет направлен на замену старых стволовых клеток крови на молодые, что также может значительно улучшить состояние здоровья пациентов.