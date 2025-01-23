Новая технология мощностью 600 кВт обещает изменить подход к гонкам на электромобилях и улучшить стратегию заездов.

Формула E, чемпионат гонок на электромобилях, наконец-то готова к внедрению системы зарядки во время гонки. Эта новинка, ожидаемая с 2021 года, позволит автомобилям получать заряд энергии прямо на трассе, что значительно изменит подход к гонкам и стратегии пилотов. Система, получившая название «Pit Boost», обещает стать важным шагом в эволюции электромобильных гонок.

Идея зарядки во время гонки обсуждается уже много лет. В отличие от традиционных гонок на бензиновых автомобилях, где возможно заправляться в процессе, Формула E долгое время использовала концепцию смены автомобилей. В начальные годы участники гонок пересаживались на другой автомобиль с полным зарядом, что создавало определенные трудности на временных трассах в городах.

С появлением нового поколения автомобилей Gen 2 в 2018 году, которые имели достаточно мощные батареи, чтобы не нуждаться в подзарядке, ситуация изменилась. Однако новый автомобиль Gen 3, представленный в 2022 году, открыл новые возможности благодаря рекуперативному торможению мощностью до 600 кВт. Это стало основой для разработки системы зарядки во время гонки.

Процесс внедрения этой технологии оказался сложным. Проблемы с безопасностью и необходимостью создания зарядных станций на временных трассах задержали запуск системы. Однако после зимних испытаний Формула E объявила, что система готова к использованию. Ожидается, что зарядка будет запущена на предстоящем этапе Jeddah E-Prix 14-15 февраля в Саудовской Аравии.

Система Pit Boost обеспечит 10% дополнительной зарядки за 34 секунды. Хотя это кажется небольшим, время остановки значительно меньше, чем у обычных зарядных станций. Например, одному из самых быстро заряжающихся автомобилей, Ioniq 5, требуется около 2,5 минуты для достижения аналогичного уровня заряда.

Обязанность сделать остановку для зарядки изменит стратегию гонщиков. Это даст возможность увеличить запас энергии, но также может привести к потере позиций на трассе, что усложнит возвращение к прежнему месту.

Формула E надеется, что успешное внедрение этой технологии поможет не только в гонках, но и в развитии более быстрых зарядных решений для дорожных электромобилей.