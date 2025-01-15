Специалисты из Университета Миннесоты выразили серьезные опасения по поводу возможности передачи «зомби-болезни» от животных к человеку. Эта болезнь, известная как хроническая истощающая болезнь (CWD), может угрожать любителям мяса.

Доктор Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты опубликовал предупреждение о потенциальной угрозе, которую представляет «зомби-болезнь» для человека. Это заболевание, также известное как хроническая истощающая болезнь, вызывает тревогу среди тех, кто употребляет в пищу мясо диких животных, особенно оленей.

Хроническая истощающая болезнь (CWD) может передаваться людям через зараженное мясо, что подчеркивают эксперты. В недавнем отчете, подготовленном при поддержке местных природоохранных органов, отмечается, что это заболевание становится все более распространенным среди диких оленей и свиней. Симптомы включают резкое снижение веса, изменения в поведении и потерю страха перед людьми, что делает животных более уязвимыми.

Доктор Остерхолм акцентирует внимание на том, что дикие свиньи могут быть инфицированы, и это создает риск передачи болезни домашним свиньям. Если это произойдет, это может повлиять на мясной рынок и вызвать дополнительные проблемы для потребителей. Хроническая истощающая болезнь уже зарегистрирована в 33 штатах, включая Вайоминг и Висконсин, что вызывает серьезные опасения.

Охотники, которые ловят зараженных оленей, также могут подвергаться риску. Хотя мясо обычно готовят перед употреблением, это не гарантирует защиту от инфекции. При термической обработке токсичные вещества могут концентрироваться, что увеличивает вероятность заболевания.

На сегодняшний день нет лекарства от хронической истощающей болезни. Исследования показывают, что симптомы могут проявляться у животных спустя несколько лет. Передача болезни происходит через контакт с зараженной слюной и кровью, а также косвенно через окружающую среду. Когда животное заболевает, инфекция поражает его нервную систему, что в итоге приводит к смерти. Хроническая истощающая болезнь не затрагивает домашних коров и других животных, но риск для людей остается высоким.