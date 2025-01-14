Санкции США против российской нефтяной отрасли вызвали резкий скачок цен на фрахт супертанкеров. Трейдеры спешат искать альтернативные источники поставок, что приводит к росту ставок на перевозку нефти в Китай и Индию.

Согласно данным Reuters, новые санкции США против российской нефтяной отрасли значительно изменили рынок перевозок нефти. Ставки фрахта для супертанкеров резко возросли, поскольку трейдеры стремятся быстро забронировать суда для доставки нефти из других стран в Китай и Индию. Эта ситуация стала результатом необходимости адаптации нефтеперерабатывающих заводов в этих странах к новым условиям.

Китайские и индийские компании начали активный поиск альтернативных поставок, чтобы компенсировать потери от санкций, нацеленных на ограничение доходов России как второго по величине экспортера нефти в мире. Анализ Lloyd's List Intelligence показывает, что около 35% из 669 танкеров «темного флота», которые перевозят нефть из России, Венесуэлы и Ирана, попали под действие новых санкций.

Ставки фрахта для супертанкеров (VLCC), способных перевозить до 2 миллионов баррелей, выросли после того, как Unipec, крупнейший в Азии нефтеперерабатывающий завод, заключил несколько сделок на фрахт. Трейдеры сообщают о значительных закупках малосернистой нефти из Европы и Африки. Например, Unipec приобрела 2 миллиона баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup и 1 миллион баррелей сенегальской нефти Sangomar.

На маршруте Ближний Восток — Китай, известном как TD3C, ставки выросли на 39% и достигли 37,800 долларов, что является самым высоким показателем с октября. Фрахтовые ставки для танкеров Aframax, перевозящих российскую нефть, также увеличились более чем вдвое, составив 3,5 миллиона долларов за рейс.

Ситуация осложняется тем, что некоторые санкционированные танкеры застряли у берегов провинции Шаньдун в Китае. Запрет, введенный Shandong Port Group, не позволяет им разгрузиться. Аналитики ожидают, что трейдеры будут искать несанкционированные суда для перевозки российской и иранской нефти, что приведет к дальнейшему сокращению доступности танкеров. В ближайшие месяцы в теневой флот могут войти новые суда, что изменит рынок грузоперевозок.