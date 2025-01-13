Правительство США объявило о новых правилах, которые ограничат экспорт чипов и технологий ИИ. Это решение направлено на сохранение лидерства США в области искусственного интеллекта и предотвращение его использования другими странами.

Согласно агентству Reuters, США планируют ужесточить контроль над экспортом чипов и технологий искусственного интеллекта. Новые правила, которые вступят в силу через 120 дней, направлены на защиту американских технологий от использования в странах, представляющих угрозу, таких как Китай.

Правительство США собирается ограничить количество ИИ-чипов, которые могут быть экспортированы в большинство стран, предоставляя неограниченный доступ к технологиям только ближайшим союзникам. Это решение стало результатом четырехлетних усилий администрации Байдена по ограничению доступа Китая к передовым чипам, способным увеличить его военный потенциал. Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула важность сохранения лидерства США в этой области.

Согласно новым правилам, ограничения коснутся усовершенствованных графических процессоров (GPU), которые необходимы для обучения моделей ИИ. Производители, такие как Nvidia и AMD, уже ощутили негативное влияние на свои акции после объявления о новых мерах. Крупные облачные сервисы, такие как Microsoft и Google, смогут получать разрешения на строительство центров обработки данных, однако им придется соблюдать строгие условия, включая требования безопасности и соблюдения прав человека.

На фоне этих изменений представители отрасли выразили беспокойство. Nvidia назвала новые правила "огульным злоупотреблением", утверждая, что они могут привести к потере доли рынка в пользу китайских конкурентов. Правила также разделяют страны на три категории: некоторые, как Япония и Великобритания, будут освобождены от ограничений, в то время как другие, включая Россию и Иран, столкнутся с полным запретом на доступ к технологиям.

Новые меры также устанавливают ограничения на развертывание вычислительных мощностей ИИ для американских компаний за пределами страны, что может повлиять на их глобальную конкурентоспособность.