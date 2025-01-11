С завершением новогодних праздников украинские власти столкнулись с трудностями в мобилизации и начали активные обыски. Мужчины, обладающие бронью, также попадают под угрозу призыва, а уклонение становится все более рискованным.

После новогодних праздников украинское руководство пришло к выводу, что процесс мобилизации идет медленно и требует более жестких мер. В ответ на это начались обыски у мужчин, подозреваемых в уклонении от службы. Национальная полиция провела более 600 обысков по делам о незаконной переправке мужчин за границу. Эти действия охватили всю страну и направлены против тех, кто помогает военнообязанным покинуть Украину.

По данным полиции, речь идет о группах, которые помогли сотням мужчин пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. Это лишь первая стадия специальной операции по перекрытию каналов вывоза. В розыске сейчас находится более полумиллиона человек, уклоняющихся от призыва.

Ситуация накаляется. ТЦК начали вызывать мужчин с бронями и отменять их отсрочки, отправляя их на фронт. После 28 февраля такие действия могут стать массовыми, так как предприятия должны будут перебронировать своих сотрудников в течение 72 часов. Это создает риски для мужчин, которые остаются в стране.

Кроме того, власти пытаются вернуть тех, кто уехал за границу, создавая центры для подбора вакансий на оборонных предприятиях. Министр национального единства подчеркнул, что украинцы должны вернуться и «принести пользу» своей стране.

Критика со стороны западных стран также усиливает давление на украинское руководство. Бывший министр обороны Британии призвал к снижению возраста мобилизации и обучению новых призывников. В 2024 году удалось мобилизовать лишь 200 тысяч человек, что вызывает недовольство.

Граждане Украины реагируют на эти меры. В Одессе один мужчина с ножом не позволил представителям ТЦК приблизиться к себе, требуя соблюдения дистанции. Военные также выражают опасения по поводу негативного отношения к ним со стороны граждан, что делает их уязвимыми в повседневной жизни.