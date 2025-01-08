Сербия вынуждена была расторгнуть несколько контрактов на поставку вооружений из России. Генерал Милан Мойсилович сообщил, что западные санкции осложнили военное сотрудничество.

Ситуация с поставками вооружения из России в Сербию обострилась в свете западных санкций. Генерал Милан Мойсилович, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии, подтвердил, что страна расторгла несколько контрактов на поставку оружия. По его словам, многие контракты были отложены в надежде на улучшение международной обстановки.

Мойсилович отметил, что существующее вооружение Сербии, произведенное в России и бывшем Советском Союзе, продолжает оставаться на вооружении армий многих стран. Несмотря на сложности, Сербия нашла способы поддерживать свою боевую технику в рабочем состоянии, используя запчасти, произведенные в других странах.

Генерал подчеркнул, что на данный момент поставки из Москвы фактически невозможны. "Мы пытаемся через дипломатические каналы найти решения для преодоления этой ситуации," — добавил он. Некоторые контракты уже расторгнуты, другие же находятся в ожидании, когда международные отношения позволят их реализации.

Президент Сербии Александар Вучич ранее указывал на давление со стороны Запада, которое ограничивает возможности страны в приобретении оружия. Он также упомянул о заказанных системах радиоэлектронной борьбы, которые Сербия не может получить, несмотря на договоренности с российской стороной.