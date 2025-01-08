Американский бомбардировщик-невидимка B-21 Raider проходит летные испытания, что свидетельствует о его готовности к эксплуатации. Этот самолет должен заменить B-2 Spirit и укрепить возможности ВВС США.

Журнал The National Interest 7 января опубликовал информацию о том, что три прототипа нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider начали летные испытания. Этот проект, который разрабатывается компанией Northrup Grumman, обещает значительно расширить возможности американских ВВС в области стратегической бомбардировки.

B-21 Raider стал предметом активного обсуждения после своего представления в 2022 году. Сейчас три прототипа находятся на этапе летных испытаний, что является важным шагом к созданию полноценного эксплуатационного парка. Northrup Grumman, производитель самолета, активно тестирует новые технологии, которые должны повысить эффективность бомбардировщика.

С момента начала разработки прошло более десяти лет, и ВВС США намерены получить оперативные возможности к концу десятилетия. Новый бомбардировщик должен заменить устаревший B-2 Spirit, обеспечивая при этом аналогичную, а возможно, и лучшую функциональность. В арсенале американской армии уже есть такие машины, как B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, но B-21 Raider обещает стать более современным решением.

Однако The National Interest отмечает, что стоимость каждого экземпляра B-21 Raider может составить от $600 до $750 миллионов, что делает его одним из самых дорогих самолетов в мире. Для сравнения, стоимость B-2 Spirit достигает $2 миллиардов. Несмотря на высокую цену, B-21 Raider должен обеспечить более эффективное использование ресурсов и минимальные затраты на логистику.

Министр обороны Ллойд Остин в 2022 году подчеркивал, что B-21 Raider обладает уникальными характеристиками. Он способен выполнять дальние полеты без необходимости в логистической поддержке, что значительно увеличивает его оперативную гибкость. Кроме того, самолет использует передовые технологии малозаметности, что делает его трудным для обнаружения даже для современных систем ПВО.

Также важным аспектом является ремонтопригодность B-21 Raider. По словам высокопоставленных чиновников Пентагона, самолет спроектирован так, чтобы его можно было легко обслуживать. Это критически важно для обеспечения его долговечности и эффективности в боевых условиях подчеркивают авторы статьи.