7 января на пресс-конференции представили умные очки Thunderbird V3, которые могут снимать видео в 4K.

На недавней пресс-конференции в Китае анонсировали умные очки Thunderbird V3, которые обещают стать прорывом в области носимых технологий. С ценой от 1799 юаней (24155 руб.) и весом всего 39 граммов, эти очки предлагают пользователям не только стильный дизайн, но и множество функций, которые могут изменить подход к съемке.

Очки оснащены матрицей Sony IMX681, которая обеспечивает высокое качество изображения. Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой F2.2 позволяет делать четкие снимки и записывать видео в разрешении 4K. Интересно, что устройство поддерживает различные форматы записи: горизонтальное видео в 1080P и вертикальное в 1440P, что делает его универсальным для создания контента.

Thunderbird V3 также интегрирует платформу Qualcomm Snapdragon AR1 первого поколения, что позволяет использовать технологии дополненной реальности. Устройство поддерживает интеллектуальные функции, такие как панорамный поиск, благодаря чему пользователи могут быстро находить нужную информацию. Важно отметить, что производитель предлагает три года бесплатных обновлений программного обеспечения, что может значительно увеличить срок службы устройства.

С точки зрения дизайна, очки выполнены из титанового сплава и имеют приятные на ощупь носовые упоры, что делает их комфортными для длительного использования. Разработчики ориентировались на азиатские лица, что добавляет дополнительный уровень удобства. Аккумулятор с емкостью 159 мАч полностью заряжается за 40 минут и обеспечивает до 7 часов работы.

Thunderbird V3 представляет собой интересный пример того, как современные технологии могут улучшить повседневную жизнь пользователей. Умные очки не только предлагают высокое качество съемки, но и обеспечивают удобство и функциональность, что делает их привлекательными для широкой аудитории.