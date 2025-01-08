AMD анонсировала новый чип Ryzen AI Max, который обещает значительные улучшения в производительности по сравнению с предшественниками. В компании провели сравнение с чипами Apple, однако оставили вне внимания топовый M4 Max.

Сегодня AMD представила новый чип Ryzen AI Max, который нацелен на пользователей ноутбуков, требующих высокой производительности. С 16 ядрами и акцентом на графику и искусственный интеллект, этот чип позиционируется как идеальный выбор для создателей контента и геймеров.

В ходе презентации AMD провела сравнение нового чипа с линейкой M4 от Apple, но при этом не затронула топовый M4 Max. Чип Ryzen AI Max, как утверждает компания, обеспечивает до 86% преимущества в рабочей нагрузке v-ray по сравнению с 12-ядерным M4 Pro. Это значительное достижение, особенно учитывая, что M4 Pro имеет меньшую вычислительную мощность.

Однако стоит отметить, что AMD сравнила свой 16-ядерный чип с 14-ядерным M4 Pro, что вызывает вопросы о справедливости такого сопоставления. В тестах Blender и Corona Ryzen AI Max показал уверенное лидерство, но в многопоточном тесте Cinebench 2024 он опередил M4 Pro всего на 2%, а отстал от 14-ядерного M4 Pro на 3%. Это может говорить о том, что M4 Pro вполне конкурентоспособен.

Одним из заметных моментов является отсутствие сравнения с M4 Max. Последний чип Apple, обладая 16 ядрами CPU и до 40 ядрами GPU, вероятно, легко обошел бы результаты Ryzen AI Max. AMD, похоже, не хотела рисковать, показывая свое устройство в невыгодном свете, поэтому выбрала более слабые модели Apple для тестирования.

Тем не менее, Ryzen AI Max демонстрирует значительные улучшения по сравнению с предшествующими чипами AMD. Он позволяет пользователям запускать ресурсоемкие приложения и игры с высокой графической нагрузкой. Несмотря на это, в сравнении с M4 Max, чип AMD может оказаться менее эффективным. Apple еще не выпустила свой чип M4 Ultra, который, вероятно, станет новым эталоном производительности.

В конечном итоге, Ryzen AI Max представляет собой шаг вперед для AMD, но в контексте сравнения с Apple возникают вопросы. Сравнение чипов разных категорий может вводить в заблуждение. Важно понимать, что реальная производительность в повседневных задачах может отличаться от тестов, и пользователям стоит ждать выхода новых чипов от обеих компаний, чтобы получить полное представление о их возможностях.