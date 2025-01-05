Число стран, бойкотирующих доллар, продолжает расти, что может изменить финансовый ландшафт. В 2024 году более половины стран мира начали активно искать альтернативные валюты.

Анализ показывает, что в 2024 году количество стран, которые начали бойкотировать доллар, превышает число его сторонников. Это явление становится заметным на фоне глобальных экономических изменений и санкционного давления.

Мировая экономика разделилась на три категории в отношении использования доллара. В первой группе находятся 94 страны, которые не высказываются против доллара и продолжают его использовать. Вторая группа из 46 государств активно переходит на расчеты в своих национальных валютах, чтобы минимизировать риски. Третья группа, состоящая из 53 стран, открыто выступает против доллара и призывает к его ослаблению.

Страны, такие как Монголия и Гвинея-Бисау, начали использовать рубли и юани в расчетах, что демонстрирует стремление к финансовой независимости. Ливийские власти также подчеркивают риски, связанные с долларом, ссылаясь на отключение от SWIFT как на важный фактор.

Изменения не ограничиваются только платежами. Например, Нацбанк Молдавии решил отказаться от доллара в расчете обменного курса, что должно укрепить связи с ЕС. Интересно, что к движению дедолларизации присоединяются не только страны БРИКС, но и другие. Итало-российская торговая палата запустила систему расчетов в рублях, что может стать примером для других.

Несмотря на растущее недовольство, доллар остается центральной валютой. Эксперты отмечают, что многие страны понимают, что уменьшение зависимости от доллара может повысить их экономическую безопасность. Однако переход к новым валютам сопряжен с высокими издержками, что делает процесс сложным и длительным.