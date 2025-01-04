Исследование показывает, что повышение уровня моря может затопить ключевые нефтяные порты, включая терминалы в США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Недавние исследования поднимают тревожные вопросы о будущем крупнейших нефтяных портов мира. По данным The Guardian, повышение уровня моря угрожает затопить ключевые терминалы, включая порты в США, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ученые указывают на ироничный аспект этой ситуации: именно сжигание ископаемого топлива вызывает глобальное потепление, которое, в свою очередь, приводит к повышению уровня океанов.

Анализ показал, что тринадцать портов, имеющих самый большой трафик супертанкеров, окажутся под угрозой даже при повышении уровня моря всего на один метр. Особенно уязвимыми оказались два порта в Саудовской Аравии — Рас-Танура и Янбу. Эти терминалы, управляемые государственной нефтяной компанией Aramco, играют ключевую роль в экспорте нефти страны, обеспечивая 98% всех поставок.

В список уязвимых портов вошли также Хьюстон и Галвестон в США, а также терминалы в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Сингапуре и Нидерландах. Последние данные от Международной инициативы по климату криосферы (ICCI) указывают на то, что повышение уровня моря на один метр станет неизбежным в течение следующего столетия. Если ледяные щиты продолжат разрушаться, это может произойти уже к 2070 году. Более серьезное повышение на три метра ожидается в следующем тысячелетии.