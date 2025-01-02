Китайский авианосец «Фуцзянь» завершает морские испытания с новейшим самолетом AEW&C KJ-600. Этот шаг может значительно повысить оперативные возможности китайского флота.

Китайский авианосец «Фуцзянь» проводит испытания нового самолета AEW&C KJ-600, который может стать важным элементом в стратегии военно-морских сил страны. На фоне размытых снимков, появившихся в сети, эксперты обсуждают, как этот самолет может изменить ситуацию в регионе. Хотя официальных комментариев из Пекина не поступало, информация о тестах вызывает интерес среди аналитиков.

KJ-600, аналогичный американскому E-2D Advanced Hawkeye, предназначен для улучшения ситуационной осведомленности авианосца. Это значит, что он способен отслеживать вражеские объекты и координировать действия своих сил. Если интеграция KJ-600 с «Фуцзяном» пройдет успешно, это станет значительным достижением для ВМС НОАК, стремящихся модернизировать свои возможности.

Среди вопросов, которые остаются без ответов, — это статус испытаний. Неясно, тестировался ли полноценный самолет или его макет. Тем не менее, результаты испытаний могут оказать серьезное влияние на стратегию Китая в области военно-морских операций. «Фуцзянь» служит не только как испытательный стенд, но и как символ амбиций страны в сфере военно-морского могущества.

Самолет KJ-600 оснащен современными радиолокационными системами, способными обнаруживать скрытые цели, что важно для противодействия современным истребителям, таким как F-35. Технология AESA в его конструкции обеспечивает надежность и устойчивость к помехам. Кроме того, KJ-600 имеет развитую систему связи и радиоэлектронной борьбы, что усиливает его роль в командовании и управлении.

Два турбовинтовых двигателя, вероятно, оптимизированные для длительных полетов, обеспечивают необходимую выносливость. Эти характеристики позволяют KJ-600 выполнять функции воздушного командного пункта, что увеличивает эффективность операций. В целом, успешные испытания KJ-600 могут значительно изменить баланс сил в регионе в сторону Китая.