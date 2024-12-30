Компания Deep Blue Motors отметила важное событие — с конвейера сошел 400-тысячный автомобиль. За 29 месяцев продажи подскочили с нуля до этой отметки, установив новый рекорд на рынке.

Сегодня компания Deep Blue Motors провела церемонию, приуроченную к выпуску 400-тысячного автомобиля. Этот показатель стал возможен всего за 29 месяцев, что свидетельствует о стремительном росте компании и её успешной стратегии на рынке электрических автомобилей.

Данные о продажах Deep Blue впечатляют. За короткий срок с момента запуска объемы поставок выросли с нуля до 400,000 автомобилей, побив предыдущие рекорды в этой категории. Президент компании Дэн Чэнхао сообщил, что в декабре 2024 года планируется поставка более 36,000 автомобилей. По прогнозам, общий объем продаж в следующем году превысит 240,000 единиц.

Deep Blue Motors нацелена на амбициозные планы. В 2025 году компания стремится продать 500,000 автомобилей, из которых 400,000 будут реализованы на внутреннем рынке, а оставшиеся 100,000 — за границей. К первой половине 2026 года ожидается достижение отметки в 1 миллион проданных автомобилей.

Ассортимент продукции компании включает пять моделей, среди которых SL03, S07, L07, G318 и S05. В следующем году планируется выпуск двух новых моделей, включая S09, что должно привлечь еще больше покупателей.

Что касается технических характеристик, автомобили Deep Blue предлагают современные решения. Например, стандартная комплектация включает 10,2-дюймовый ЖК-дисплей, 14,6-дюймовый центральный экран и HUD с чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Электрическая версия SL03 имеет двигатели мощностью до 190 кВт и запас хода до 705 км, что делает ее конкурентоспособной на рынке.

По факту, стремительный рост продаж Deep Blue Motors демонстрирует успешную адаптацию компании к требованиям современного автопрома и ее готовность к дальнейшему расширению.