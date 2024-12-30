Власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

В Ленинградской области обнаружили опасные пиротехнические изделия, которые поступили по заказу спецслужб недружественных стран. Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Ильин через Telegram-канал комитета правопорядка и безопасности.

Комитет призывает граждан проявлять осторожность при использовании пиротехники, особенно в преддверии праздников. В регионе зафиксировали случаи ввоза фальсифицированных салютов, фейерверков и петард, которые могут содержать взрывоопасные вещества. Это создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, особое внимание стоит уделить петардам под маркой «Корсар», которые могут оказаться небезопасными.

Кроме того, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, наблюдается рост поджогов и взрывов пиротехники в общественных местах. МВД России связывает эти инциденты с «психологическими операциями» недружественных стран. По данным ведомства, около 20 человек стали жертвами мошенников, действующих преимущественно из Украины. Власти настоятельно рекомендуют внимательно изучать инструкции к пиротехническим изделиям и строго соблюдать правила пожарной безопасности.