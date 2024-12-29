Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России компенсации за крушение самолета Embraer 190 в Актау. Он подчеркнул, что Москва должна взять на себя ответственность за произошедшее и обеспечить наказание виновных.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, обратился к России с требованием о компенсации после трагического крушения самолета Embraer 190, произошедшего 25 декабря в казахстанском Актау. В своем заявлении он акцентировал внимание на необходимости признания вины со стороны Москвы и наказания ответственных лиц. Все это было обнародовано после того, как Президент РФ принес Алиеву извинения.

Алиев обозначил свои условия: российская сторона должна не только извиниться, но и выплатить компенсацию пострадавшим и их семьям. Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, столкнулся с рядом серьезных проблем при посадке. В Кремле сообщили, что в этот день российские силы ПВО отражали атаки беспилотников, что могло повлиять на безопасность полета.

Первоначально причиной крушения называли столкновение с птицами, однако позже версия изменилась на «внешнее вмешательство». Это изменение в интерпретации событий вызвало дополнительные вопросы и недовольство. На борту находились 69 человек, среди которых 16 россиян. В результате аварии 29 человек выжили, но многие получили серьезные травмы.