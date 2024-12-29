Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Воскресенске запустили первую в России электростанцию на бытовых отходах
В Воскресенске начала работать первая в России электростанция, использующая бытовые отходы для производства энергии. Этот завод станет важным шагом в улучшении экологической ситуации.

В Воскресенске запустили уникальный завод, который перерабатывает бытовые отходы в электроэнергию. Проект был реализован с привлечением частных инвестиций и кредитных средств.

Этот завод, построенный компанией "РТ-инвест", способен обрабатывать до 700 тысяч тонн мусора ежегодно, производя около 520 миллионов киловатт-часов чистой энергии. Важно, что отходы поступают на переработку только после предварительной сортировки, что позволяет выделять полезные компоненты. Установка оснащена трехступенчатой системой очистки, что обеспечивает соблюдение высоких экологических стандартов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что аналогичные технологии уже применяются в странах Европы и Азии, демонстрируя свою эффективность. Открытие завода может значительно сократить объемы отходов, отправляемых на свалки, и улучшить состояние окружающей среды. В будущем планируется завершение строительства еще трех таких объектов в Подмосковье и одного в Татарстане, что в сумме даст возможность перерабатывать 3,3 миллиона тонн отходов в год и генерировать 2,2 миллиона мегаватт-часов "зеленой" энергии. Это событие может изменить подход к утилизации отходов в России и способствовать экологическому прогрессу.

#россия #экология #утилизация #электростанция #воскресенск #&quot;зеленая&quot; энергия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
14
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
1
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
14
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
Lloyd's List: Нефтяной танкер, повредивший подводные кабели, был оснащён шпионским оборудованием
3
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
3
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
1
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
2
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1
Журналисты показали секретный российский дрон "Сибирячок"
2
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
1
В разработке GPT-5 возникли серьезные проблемы: у OpenAI закончились ресурсы для обучения
3
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
+

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
244
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
45
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
42
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
11
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
3
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
13
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
5
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
10
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
11

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:39
у него проблемы с психикой.он параноидальный шизофреник.его год уже тут все в клинику отправляют
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:39
Я не терплю тупых лицемеров вроде тебя, ты сам закинул картинку и в такое уродство как у того ублюдка она не превратилась, хотя ты вполне можешь быть его ботом
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
17:39
у меня то все нормально для 22-24 дюймового моня.а вот у тебя просто конченое парашное мыло.и да -ты уо.и да -тебя заблочат скоро.уже часть твоих опусов удалена
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Workshop
17:39
Я не позу в этот ваш спор. Мне тот скрин не очень нравится на большом монике, на маленьком лучше, но у меня бы было мягче.
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Маэстро
17:38
выходит тебе просто срать и аргументов ты не терпишь, что с тобой не так? какие-то проблемы с когнитивными функциями? каков ваш возраст?
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
17:35
та мне срать, уёбищный шарп виден в любом случае, уродская картинка видна, и пережатие тут ни при чём
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
летчик в черном ЗШ
17:35
Полагаю, топикстартеру на это плевать. "Наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай" (с) ст. л-т Таманцев "Момент истины".
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
Маэстро
17:34
Смотри "Этот сайт ничего не пережимает". На скрине файл с большим объёмом это оригинал этой картинки с морем. А верхний это скачанный отсюда обратно этот же файл. Ну да ничего не пережимает, название ...
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
alekssan
17:32
Вообще то гады про другое. А тут вижу потужные муки за счет холивара набрать просмотры статьи. Мог бы сразу написать тогда, FSR лучше DLSS для затравки.
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
Nvidia&Intel Hater
17:29
это просто полный абзац.конченое гавно .все плывет.ну уо как ты зайдет.у тебя хуангизм мешушного ганглия и зрение -14
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем