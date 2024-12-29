В Воскресенске начала работать первая в России электростанция, использующая бытовые отходы для производства энергии. Этот завод станет важным шагом в улучшении экологической ситуации.

В Воскресенске запустили уникальный завод, который перерабатывает бытовые отходы в электроэнергию. Проект был реализован с привлечением частных инвестиций и кредитных средств.

Этот завод, построенный компанией "РТ-инвест", способен обрабатывать до 700 тысяч тонн мусора ежегодно, производя около 520 миллионов киловатт-часов чистой энергии. Важно, что отходы поступают на переработку только после предварительной сортировки, что позволяет выделять полезные компоненты. Установка оснащена трехступенчатой системой очистки, что обеспечивает соблюдение высоких экологических стандартов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что аналогичные технологии уже применяются в странах Европы и Азии, демонстрируя свою эффективность. Открытие завода может значительно сократить объемы отходов, отправляемых на свалки, и улучшить состояние окружающей среды. В будущем планируется завершение строительства еще трех таких объектов в Подмосковье и одного в Татарстане, что в сумме даст возможность перерабатывать 3,3 миллиона тонн отходов в год и генерировать 2,2 миллиона мегаватт-часов "зеленой" энергии. Это событие может изменить подход к утилизации отходов в России и способствовать экологическому прогрессу.