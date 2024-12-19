Nio готовится представить новый бюджетный бренд Firefly и его первый электромобиль 21 декабря в Китае. Этот компактный хэтчбек нацелен на молодых покупателей, стремящихся к доступным электромобилям.

21 декабря в Китае состоится дебют нового бюджетного бренда Firefly от Nio, который уже успел привлечь внимание автолюбителей. Firefly станет третьим брендом компании после премиум-бренда Nio и семейного Onvo. Ожидается, что этот новый бренд сосредоточится на производстве компактных и доступных электромобилей для молодежной аудитории.

Изначально Firefly планировался как проект для европейского рынка, где он должен был конкурировать с такими моделями, как Volkswagen ID.3. Однако, учитывая низкие продажи и новые тарифы, компания изменила стратегию, решив запустить бренд на родном китайском рынке. Руководитель Firefly Даниэль Джин сообщил, что выход на европейский рынок может состояться в первом квартале 2025 года, а затем последуют рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Первая модель Firefly будет компактным электрическим хэтчбеком с возможностью смены батареи. Однако, как выяснилось, эта модель не сможет использовать существующие станции замены батарей Nio и Onvo из-за различий в размерах. Firefly значительно меньше своих предшественников, что потребует создания новой сети зарядных станций. Тем не менее, Джин уверен, что развертывание новых станций пройдет быстрее, так как они будут меньше и дешевле в строительстве.

На данный момент Nio располагает 28 000 станций обмена в Китае и 59 в Европе, но для Firefly потребуется отдельная сеть. Поставки нового электромобиля начнутся в первой половине 2025 года, и продажи будут осуществляться через существующую сеть Nio.

Несмотря на глобальные амбиции, основной рынок для Firefly будет сосредоточен в Китае, по крайней мере, до 2026-2027 годов. В условиях жесткой ценовой конкуренции, возникающей на китайском рынке электромобилей, аналитики задаются вопросом о цене нового автомобиля. Ожидается, что стоимость Firefly будет находиться в диапазоне от 100 000 до 200 000 юаней (от 1,4 млн до 2,8 млн руб.). Это позволит конкурировать с другими бюджетными моделями, такими как Dolphin от BYD, которые стартуют с 99 800 юаней.

Таким образом, Firefly от Nio представляет собой интересный подход к удовлетворению потребностей молодежной аудитории в доступных электрических транспортных средствах.