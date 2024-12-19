Первый канал совместно со студией Yellow, Black and White анонсировали новую экранизацию «Незнайки». Проект обещает вернуть на экран любимых героев и привлечь внимание как детей, так и взрослых.

В России стартует работа над новой экранизацией классической истории о Незнайке, написанной Николаем Носовым. Первый канал и студия Yellow, Black and White подписали соглашение с Игорем Носовым, наследником писателя, что позволяет им адаптировать известные книги для современного зрителя.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выразил надежду, что новая экранизация оправдает ожидания зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения любимых персонажей. По данным опроса ВЦИОМ, «Незнайка» занимает первое место среди самых ожидаемых российских экранизаций. Эрнст отметил, что важно, чтобы молодое поколение, возможно, еще не умеющее читать, полюбило эту историю так же, как их родители и бабушки с дедушками.

Эдуард Илоян, генеральный продюсер студии Yellow, Black and White, добавил, что при создании фильмов по классическим произведениям студия всегда стремится сохранить дух оригинала. Он подчеркнул, что в новой экранизации постараются найти баланс между традиционным подходом и современным стилем кино. Это должно подарить зрителям новые эмоции и впечатления от знакомой истории.

Игорь Носов также выразил надежду, что новая адаптация будет соответствовать духу оригинала. Он отметил, что долгое время защищал этот сказочный мир от неуместных интерпретаций, и теперь рад, что начинается масштабный проект, который должен понравиться как зрителям, так и создателям.

По информации аналитического центра НАФИ, 115-летие Носова стало поводом для исследования, в котором каждый десятый россиянин назвал Незнайку своим любимым сказочным героем. Большинство опрошенных (92%) вспомнили, как читали или слушали рассказы о Незнайке в детстве. В результате, этот персонаж остается актуальным и любимым для многих поколений.