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Общий дизайн iPhone 17 Pro останется таким же, как и у текущих моделей
Apple продолжает работу над iPhone 17 Pro, который сохранит привычный треугольный дизайн камеры. Несмотря на слухи о горизонтальном расположении, новые модели будут иметь знакомый вид.

Согласно последним сообщениям, дизайн iPhone 17 Pro не претерпит значительных изменений. В отличие от слухов о новом горизонтальном расположении камер, Apple решила сохранить треугольный модуль, который уже используется в текущих моделях. Это решение может показаться консервативным, но компания явно хочет обеспечить узнаваемость своего продукта.

Ранее в сети распространялись слухи о том, что iPhone 17 Pro может получить модуль камеры, похожий на Google Pixel 9, с горизонтальным массивом датчиков. Однако новые утечки, включая информацию от источника Instant Digital на Weibo, опровергли эти предположения. Вместо этого Apple, вероятно, продолжит использовать стеклянную заднюю панель, что позволит сохранить возможность беспроводной зарядки.

Интересно, что Apple планирует внести некоторые изменения в общую конструкцию моделей «Pro», но форма камеры останется прежней. Это может вызвать разочарование у пользователей, ожидающих новшеств. Тем не менее, такие шаги могут помочь компании укрепить свои позиции на рынке, особенно в Китае, где конкуренция усиливается.

Пока Apple не раскрывает все детали предстоящих моделей, очевидно, что компания стремится сохранить свою идентичность. Треугольный дизайн камеры, представленный с iPhone 11, стал визитной карточкой, и его сохранение может сыграть ключевую роль в поддержании интереса к новым устройствам. В конечном итоге, пользователи надеются на более серьезные изменения в будущем, но на данный момент Apple придерживается проверенных решений.

#apple #дизайн #камера #iphone 17 pro
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