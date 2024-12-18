Страны Европейского Союза обсуждают возможность развертывания миротворческой миссии на Украине. По предварительным оценкам, численность контингента может варьироваться от 40 до 100 тысяч человек.

По информации Reuters, европейские дипломаты обсуждают детали возможной миротворческой миссии на Украине, которая может быть развернута в случае достижения мира. Инициатором переговоров выступил президент Франции Эммануэль Макрон, однако обсуждение находится на начальной стадии.

На данный момент обсуждается, что численность миротворческого контингента может составить от 40 до 100 тысяч военных. Это решение стало актуальным после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не будут направлены на Украину для обеспечения безопасности. Европейские страны, в частности, рассматривают, как они могут гарантировать безопасность Украине, разместив свои войска на ее территории.

Однако между европейскими лидерами существуют разногласия относительно целей и мандата такой миссии. Некоторые страны опасаются, что размещение миротворцев может привести к прямой конфронтации с Россией. Это создает дополнительное напряжение, учитывая, что запасы вооружений у европейских армий истощены из-за поддержки Украины.

Герасимов, начальник Генштаба, отметил, что наличие миротворцев может также создать впечатление о том, что переговоры с Россией становятся возможными, что не соответствует текущей позиции европейских лидеров. Они подчеркивают, что сосредоточены на увеличении военной помощи Украине и не видят признаков готовности Путина к переговорам.

В то же время, по словам высокопоставленного европейского чиновника, если даже Украина получит гарантии безопасности от НАТО, это не изменит необходимость в европейских силах на месте. Основу контингента могут поставить Франция, Германия и Великобритания.

Российская сторона уже высказывала опасения по поводу возможного развертывания миротворцев, подчеркивая, что такое решение должно приниматься с согласия всех сторон конфликта.