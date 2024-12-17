Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов предложил законопроект о введении штрафов за дарение алкоголя. Штрафы могут достигать 100 тысяч рублей для юридических лиц, а цель инициативы — снизить потребление спиртного в России.

Недавно в Госдуме появилась новая инициатива, касающаяся дарения алкоголя. Депутат Андрей Свинцов от ЛДПР предложил ввести штрафы для граждан, которые будут дарить спиртные напитки.

Андрей Свинцов, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, сообщил о своем законопроекте, который предполагает запрет на дарение алкогольной продукции. В случае нарушения предусмотрены штрафы: 5 тысяч рублей для граждан, 35-50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических лиц. Депутат считает, что такая мера поможет сократить потребление алкоголя в стране и продвигать более полезные подарки, такие как абонементы в спортзал, сертификаты на обучение или билеты в театры.

Свинцов утверждает, что алкоголь — это яд, который может привести к серьезным заболеваниям и даже смерти. Он отмечает, что за последние четыре года в России наблюдается рост потребления спиртного, и существующие меры по его ограничению не приносят ожидаемых результатов. В пояснительной записке к законопроекту депутат подчеркивает, что дарение алкоголя близким людям неприемлемо, так как это может нанести вред их здоровью.

Поправки, предлагаемые в Кодекс об административных правонарушениях, ставят акцент на необходимость изменения культуры дарения. Свинцов также вносил ранее законопроект, запрещающий продажу алкоголя совершеннолетним без подтверждения от врача-нарколога, что также отражает его подход к проблеме употребления спиртного.

Эксперт Антон Орлов прокомментировал инициативу, отметив, что, хотя идея борьбы с алкоголизмом имеет смысл, штрафы за дарение спиртного — это чрезмерная мера. Он считает, что алкоголь не должен быть универсальным подарком, и общество должно постепенно отказываться от этой практики. Орлов подчеркивает, что существуют множество других, более привлекательных вариантов подарков, которые не несут рисков для здоровья.