Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Беспилотник "Альфа-Е" от концерна "Калашников" помогает в поисках руды в Хабаровском крае
Концерн «Калашников» завершил полевые работы с беспилотным летательным аппаратом "Альфа-Е" для горно-геологической компании в Хабаровском крае. БЛА провел аэромагнитные съемки, которые помогут уточнить геолого-геофизическую модель рудного участка.

Концерн «Калашников», через свою дочернюю компанию «Тихие Крылья», завершил полевые работы по контракту с горно-геологической компанией в Хабаровском крае. Для этих целей использовался беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа "Альфа-Е", который оснащен электрическим двигателем и современными датчиками.

БЛА "Альфа-Е" выполнил важные задачи по аэромагнитной съемке на территории крупного полиметаллического рудопроявления. В качестве полезной нагрузки аппарат использовал воздушный лазерный сканер и квантовый магнитометр. Эти технологии позволяют собирать данные о магнитном поле и рельефе, что критически важно для геологоразведки.

Сейчас специалисты занимаются интерпретацией собранной информации. По окончании контракта «Тихие Крылья» передадут заказчику цифровую модель рельефа и карту аномального магнитного поля. Эти данные помогут уточнить геолого-геофизическую модель участка, что в свою очередь облегчит поиск рудоносных структур.

Наиболее сложной задачей стала съемка с аэромагнитомером, так как аппарат работал на высоте всего 50 метров от земли. Это требовало тщательного обхода рельефа, где относительные высоты достигали 500 метров. Чем ближе датчик находился к поверхности, тем более точные и информативные данные он собирал.

Общий объем аэромагнитной съемки составил около 1000 погонных километров и был выполнен за семь рабочих дней. Операторы БЛА осуществляли до 12 вылетов в день, а посадки производились только для замены аккумуляторов и скачивания данных. Такой интенсивный график работы позволил максимально эффективно использовать возможности беспилотника.

#калашников #хабаровский край #бла #геологоразведка #аэромагнитная съемка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
8
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
6
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
7
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
4
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
14
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
+
В 2025 году Россия запустит одно из крупнейших угольных месторождений мира
+
Китайский гиперзвуковой авиалайнер в 3 раза быстрее «Конкорда»
1
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
Высокоточные снаряды "Краснополь-Д" на основе ГЛОНАСС усиливают мощь российской артиллерии
+
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
4
iPhone 17 Air поступил на начальную стадию производства
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
96
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
5
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
11
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
2
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
2
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2

Сейчас обсуждают

aleximus777
21:28
Какой биос? Микрокод 0x129 или 0x12B установлен? У меня после 0х129 сильнее, чем у блогеров просела производительость, а вот 0х12B вернул все назад так, что я и особой разницы -то не вижу. Естественн...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
x86_64
21:17
Про размножение и телок ты похоже погорячился.... С таким детским песочным сленгом юного стрелочника, про какие яйца идет разговор.... Значит так и запишем кастрирован с рождения.... Додавливай прыщи...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
nonses84
21:16
Куртка ушлепок, специально так сделал!
NVIDIA рассказала, как решить проблему с падением FPS, вызванную NVIDIA App
x86_64
21:15
Мои соболезнования, с рождения не повезло...
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Slamerok Slamerok
21:13
Ну пиз... навозцы получили знатных
Украинские войска начали контрнаступление на Покровском направлении
Slamerok Slamerok
21:10
Они все создали в этой вселенной
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Slamerok Slamerok
21:09
Они всю нашу галактику создали
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Slamerok Slamerok
21:07
Вероятность большая чего?) все что не создаётся они орут что это они разрабатывали )) это как сша орет что Россия у них украла технологию гиперзвука ))) а то что предатель и гражданин России им там ща...
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Slamerok Slamerok
21:04
не спорь с древнейшими
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Slamerok Slamerok
20:59
До до ))) шумеры разрабатывали ещё за 5000к лет! Мы же все знаем что Рим это шумерия! Колесо тоже создали шумеры! Моря они копали ))) вообще нашу галактику создали тоже шумеры 🤣
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем