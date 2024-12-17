Концерн «Калашников» завершил полевые работы с беспилотным летательным аппаратом "Альфа-Е" для горно-геологической компании в Хабаровском крае. БЛА провел аэромагнитные съемки, которые помогут уточнить геолого-геофизическую модель рудного участка.

Концерн «Калашников», через свою дочернюю компанию «Тихие Крылья», завершил полевые работы по контракту с горно-геологической компанией в Хабаровском крае. Для этих целей использовался беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа "Альфа-Е", который оснащен электрическим двигателем и современными датчиками.

БЛА "Альфа-Е" выполнил важные задачи по аэромагнитной съемке на территории крупного полиметаллического рудопроявления. В качестве полезной нагрузки аппарат использовал воздушный лазерный сканер и квантовый магнитометр. Эти технологии позволяют собирать данные о магнитном поле и рельефе, что критически важно для геологоразведки.

Сейчас специалисты занимаются интерпретацией собранной информации. По окончании контракта «Тихие Крылья» передадут заказчику цифровую модель рельефа и карту аномального магнитного поля. Эти данные помогут уточнить геолого-геофизическую модель участка, что в свою очередь облегчит поиск рудоносных структур.

Наиболее сложной задачей стала съемка с аэромагнитомером, так как аппарат работал на высоте всего 50 метров от земли. Это требовало тщательного обхода рельефа, где относительные высоты достигали 500 метров. Чем ближе датчик находился к поверхности, тем более точные и информативные данные он собирал.

Общий объем аэромагнитной съемки составил около 1000 погонных километров и был выполнен за семь рабочих дней. Операторы БЛА осуществляли до 12 вылетов в день, а посадки производились только для замены аккумуляторов и скачивания данных. Такой интенсивный график работы позволил максимально эффективно использовать возможности беспилотника.