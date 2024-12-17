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На планете TRAPPIST-1 b могут происходить геологические процессы, способные поддерживать жизнь
Планета TRAPPIST-1 b привлекает внимание астрономов благодаря новым исследованиям, которые ставят под сомнение ее отсутствие атмосферы. Ученые предполагают, что на ней могут происходить геологические процессы, способные поддерживать жизнь.

Планета TRAPPIST-1 b, одна из семи каменистых планет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1, находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Эта система интересна тем, что в ней есть три планеты в обитаемой зоне, где может существовать жидкая вода. Исследования TRAPPIST-1 b стали возможны благодаря работе космического телескопа Джеймса Уэбба, который провел 290 часов наблюдений за этой планетой.

Недавние данные, опубликованные в журнале Nature Astronomy, ставят под сомнение прежние выводы о том, что TRAPPIST-1 b представляет собой темную, безатмосферную каменистую планету. Астроном Йерун Боуман из MPIA отметил, что поверхность планеты может быть покрыта относительно неизмененными материалами. Это открытие противоречит представлениям о планете, которая, казалось, подверглась значительному выветриванию.

Возраст породы на поверхности TRAPPIST-1 b не превышает 1000 лет, что указывает на возможность активных геологических процессов. Ученые выдвигают гипотезу о вулканизме или тектонике плит как причина таких изменений. Внутреннее тепло, возможно, сохраняется благодаря приливным силам от звезды и других планет, что создает условия для внутреннего трения, подобного тому, что наблюдается на спутнике Юпитера Ио.

Тем не менее, вопрос о наличии атмосферы остается открытым. Исследование показало, что TRAPPIST-1 b могла бы иметь плотную атмосферу, богатую углекислым газом, если бы в верхних слоях находилась дымка из углеводородов. Это могло бы создать парниковый эффект, аналогичный тому, что наблюдается на Титане, спутнике Сатурна.

Однако, несмотря на все эти теории, текущие наблюдения не зафиксировали никаких признаков атмосферы. Ученые провели модельные расчеты, которые указывают на возможность того, что дымка может изменить температурную стратификацию атмосферы, что приводит к интересным вопросам о природе TRAPPIST-1 b и ее потенциале для жизни.

#астрономия #исследования #планеты #jwst #атмосфера #trappist-1 b
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