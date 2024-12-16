Samsung ведет переговоры с различными производителями чипов для создания многоканального партнерства. Это связано с проблемами на заводах, которые могут повлиять на будущее линейки Exynos.

Samsung активно ищет партнеров среди производителей чипов для расширения возможностей своего чипсета Exynos. В частности, компания столкнулась с проблемами в производстве по 3-нм техпроцессу GAA, что ставит под сомнение использование Exynos 2500 в моделях Galaxy S25. Ожидается, что в следующем году Samsung будет вынуждена использовать Snapdragon 8 Elite вместо собственного чипа.

В отчете упоминается, что единственной оставшейся альтернативой для массового производства Exynos является TSMC. Тайваньская компания уже зарекомендовала себя как надежный производитель, но неясно, согласится ли она на сотрудничество с Samsung, учитывая свою стабильную работу.

Подразделение LSI компании стремится восстановить литейный бизнес и рассматривает возможности альянса с другими игроками на рынке. В последние годы Samsung проявляет интерес к расширению своего присутствия в различных секторах, включая автомобильную и коммуникационную отрасли.

Тем не менее, TSMC недавно достигла значительных успехов в производстве 2-нм чипов, что делает их менее заинтересованными в партнерстве с Samsung. На фоне этих изменений будущее Exynos остается неопределенным, и компании придется искать новые пути для стабилизации своей позиции на рынке.