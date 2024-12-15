Rogbid выпустил SR08 Ultra — первое в мире смарт-кольцо с дисплеем, которое обещает изменить подход к носимой электронике.

Rogbid SR08 Ultra выделяется среди аналогов благодаря встроенному OLED-дисплею, который позволяет пользователям легко отслеживать данные о здоровье и активности. Корпус кольца выполнен из титанового сплава и имеет водонепроницаемость до 50 метров, что делает его надежным спутником для активных пользователей.

Среди ключевых функций — отслеживание шагов, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Пользователи могут записывать маршруты тренировок с помощью GPS, а специальное приложение для iOS и Android обеспечивает доступ к многоязычному интерфейсу. Время работы от батареи варьируется от 3 до 5 дней, но с зарядным чехлом этот срок может увеличиться до 20 дней.

Кольцо доступно в нескольких размерах и цветах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого. В данный момент оно продается по цене $89,99.