Состояние Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, превысило 400 миллиардов долларов. Это произошло на фоне роста акций Tesla почти на 71% в этом году и успешных сделок SpaceX.

Илон Маск снова попал в заголовки новостей, его состояние достигло 400 миллиардов долларов. Этот рост стал возможен благодаря увеличению стоимости акций Tesla и успешным сделкам с акциями SpaceX.

Согласно данным Forbes, Маск стал самым богатым человеком на планете благодаря тому, что акции Tesla подскочили почти на 71% в текущем году. В среду цена акций электромобилей достигла рекордного уровня — 424,9 доллара, что стало результатом ралли, начавшегося после выборов 5 ноября. Как крупнейший акционер Tesla с долей около 13%, Маск ощутил значительное увеличение своего состояния.

Кроме того, его чистая стоимость возросла благодаря продаже акций SpaceX, где он также занимает ключевую роль. Как сообщает Bloomberg, компания и её инвесторы согласовали покупку акций на сумму до 1,25 миллиарда долларов. Маск отметил, что интерес инвесторов к акциям был так велик, что никто не хотел продавать их даже при оценке в 350 миллиардов долларов.

Интересно, что Маск также управляет стартапом Neuralink, который разрабатывает технологии для мозга. Оба его бизнеса, Tesla и SpaceX, зависят от государственной политики. Инвесторы надеются, что его связи с новым президентом Дональдом Трампом помогут улучшить условия для этих компаний.