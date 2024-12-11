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Струя, выброшенная черной дырой, сталкивается с неким объектом в галактике Центавр А
Астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию Чандра для изучения необычного следа от струи черной дыры в галактике Центавр А. Исследование выявило новый источник рентгеновских лучей, который может быть результатом столкновения с неопознанным объектом.

Астрономы, работающие с рентгеновской обсерваторией Чандра, обнаружили интересное явление в галактике Центавр А, находящейся примерно в 12 миллионах световых лет от Земли. В центре этой галактики расположена сверхмассивная черная дыра, из которой исходят мощные струи частиц. Эти струи не возникают непосредственно из черной дыры, а формируются в результате взаимодействия с интенсивными гравитационными и магнитными полями.

Недавние наблюдения показали, что струя, выброшенная черной дырой, движется со скоростью, близкой к скорости света. Ученые зафиксировали V-образное излучение, связанное с новым источником рентгеновских лучей, названным C4. Этот источник располагается в непосредственной близости от пути струи и имеет длину не менее 700 световых лет. Для сравнения, ближайшая звезда от Земли находится на расстоянии около 4 световых лет.

Несмотря на новые данные, идентификация объекта, подвергшегося воздействию струи, остается сложной задачей. Астрономы предполагают, что это может быть массивная звезда или даже двойная система. Рентгеновское излучение от C4 может возникать из-за столкновения частиц в струе с газом, выбрасываемым от звезды, что создает турбулентность и увеличивает плотность газа.

Однако форма V-образного излучения требует дополнительного изучения. Нижняя ветвь «V» параллельна струе, что согласуется с теорией о том, что турбулентность вызывает усиленное рентгеновское излучение. В то же время верхняя ветвь имеет большой угол к струе, и астрономы пока не могут объяснить её происхождение.

Это не первое наблюдение столкновения струи черной дыры с другими объектами в Центавр А. Однако C4 выделяется своим V-образным следом, в отличие от других случаев, когда струи создавали эллиптические пятна. Чандра, как единственная рентгеновская обсерватория, способная выявить такие детали, продолжает оставаться важным инструментом для понимания процессов в галактиках. Астрономы надеются выяснить, почему C4 проявляет такие уникальные характеристики после столкновения, что может помочь в изучении природы черных дыр и их взаимодействий с окружающей средой.


#черные дыры #рентгеновская астрономия #струи частиц #центавр а
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