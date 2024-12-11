Генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин рассказал о разработке многоразовых ракетных двигателей, которые смогут безопасно возвращать ступени на Землю. Также он обсудил новые технологии в газотурбинных установках и экологически чистые решения.

В России активно развивают проекты, направленные на создание многоразовых ракетных двигателей, которые смогут безопасно возвращать ступени на Землю. Генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин поделился подробностями этих разработок, подчеркивая важность инновационных технологий в ракетостроении.

По словам Чупина, предприятие выполняет полный цикл работ по созданию ракетных двигателей, что делает его уникальным в рамках Ростеха. Все пилотируемые космические программы страны используют двигатели, произведенные именно на этом заводе. В настоящее время ведется работа над новыми проектами, в частности, над двигателями для сверхлегкой ракеты-носителя, которые будут работать на паре кислород-керосин.

Одной из ключевых особенностей новых двигателей станет возможность многоразового использования. Чупин объяснил, что в процессе полета двигатели смогут выполнять несколько включений благодаря использованию современных технологий зажигания. Это отличает их от традиционных решений, где применяются одноразовые пиротехнические средства. Управление вектором тяги будет осуществляться с помощью электроприводов, что позволит точно корректировать траекторию ракеты.

Кроме того, «ОДК-Кузнецов» активно работает над проектами в других сферах. В частности, компания разрабатывает газотурбинные установки, которые могут использоваться в энергетике и транспортировке газа. Это направление открывает новые возможности для импортозамещения и повышения эффективности работы в различных отраслях.

Интересно, что предприятие также занимается разработкой экологически чистых технологий. Например, специалисты работают над камерами сгорания для газотурбинных двигателей, которые будут использовать смеси природного газа и водорода, что позволит значительно снизить вредные выбросы.

Проблема дефицита кадров остается актуальной для всей отрасли. Чупин отметил, что «ОДК-Кузнецов» реализует программы внутреннего обучения и сотрудничает с учебными заведениями для подготовки квалифицированных специалистов. Это поможет обеспечить будущее отечественного двигателестроения и ракетостроения.

Таким образом, проекты, которые реализует «ОДК-Кузнецов», могут значительно изменить подход к многоразовому использованию ракетных систем в России. Чупин уверен, что новые технологии не только обеспечат безопасность, но и откроют новые горизонты для космической отрасли страны.