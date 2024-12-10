NASA рассматривает возможность новой миссии к Урану, чтобы выяснить, есть ли под поверхностью его спутников океаны жидкой воды. Это открытие может изменить наши представления о потенциальных местах обитания жизни в нашей галактике.

Исследования лун Урана привлекают внимание ученых, поскольку под их ледяной коркой могут скрываться океаны жидкой воды. Это предположение стало основой для планирования новой миссии NASA, которая могла бы помочь ответить на важные вопросы о возможности существования жизни за пределами Земли.

Планетолог Дуг Хемингуэй из Института геофизики Техасского университета разработал компьютерную модель, которая поможет исследовать колебания лун Урана. Эти колебания происходят из-за наличия жидкости под поверхностью, и их измерение может указать на наличие океанов. При этом луны, содержащие воду, колеблются гораздо сильнее, чем те, у которых ее нет. Этот метод уже использовался для открытия океана на спутнике Сатурна, Энцеладе.

Модель Хемингуэя создает различные сценарии, которые могут возникнуть, когда космический аппарат пролетает мимо Урана. Используя данные о колебаниях, ученые смогут сделать выводы о внутренних характеристиках луны и, возможно, подтвердить наличие океанов. Это может стать решающим фактором для понимания того, есть ли на этих лунах условия для жизни.

Недавние исследования предполагают, что на луне Миранда, одной из лун Урана, когда-то мог существовать океан. Ученые проанализировали снимки, сделанные Вояджером-2, и пытались выявить внутренние структуры, которые объяснили бы внешний вид луны. Если миссия NASA будет реализована, она станет второй в истории после пролетов Вояджера-2 в 1986 году.

Анимация, демонстрирующая, как спутник Урана Ариэль может колебаться с внутренним океаном (справа) по сравнению с тем, как он может быть твердым до самого ядра (слева)

Обнаружение океанов на лунах Урана может значительно изменить представления о возможных местах обитания жизни в нашей галактике. Исследования продолжаются, и каждая новая находка приближает нас к разгадке вопроса о жизни за пределами нашей планеты.