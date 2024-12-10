Израильские военные продолжают активные операции в Сирии.

После изменения политической ситуации в Сирии Израиль занял буферную зону на Голанских высотах и усилил свои атаки на сирийские военные установки. Эти события вызывают значительное беспокойство как в регионе, так и за его пределами.

Израильские ВВС и ракетные подразделения нанесли серию ударов по важнейшим авиабазам Сирии, нанося ущерб как инфраструктуре, так и технике. Среди целей оказался вертолетный аэропорт в Акрабе и батальон противовоздушной обороны в Маалуле. В результате атак были уничтожены значительные запасы военной техники.

Согласно данным местных источников, за один день израильские силы провели более ста ударов по различным объектам, включая исследовательские центры и позиции ПВО в Латакии. На данный момент израильские войска контролируют всю буферную зону Голанских высот и продолжают продвигаться вглубь сирийской территории, достигая предместий Дамаска.

Израильские танки движутся в сторону столицы, захватывая новые населенные пункты, такие как Аарна и Бакасм. В дополнение к наземным операциям, беспилотники Израиля активно атакуют цели в Дамаске, что усиливает напряженность в регионе и подчеркивает сложность текущей ситуации.