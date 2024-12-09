Опрос показал, что россияне теперь считают приемлемой пенсию в размере 110 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число тех, кто рассчитывает на сумму от 100 до 200 тысяч.

Недавний опрос, проведенный аналитиками Страхового дома ВСК, показал, что россияне стали более требовательными к размеру своей пенсии. Теперь многие считают, что для комфортной жизни требуется сумма в 110 тысяч рублей. Это мнение поддерживают 25% опрошенных, что вдвое больше, чем год назад, когда на такую пенсию рассчитывали только 12%.

С другой стороны, интерес к пенсиям в диапазоне 50–100 тысяч рублей снизился: если ранее на это рассчитывал каждый второй, то сейчас — только каждый третий. Высокие ожидания в первую очередь свойственны людям с хорошими доходами, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По данным летнего опроса ВЦИОМа, россияне считают, что для достойной жизни достаточно 40 тысяч рублей. Эта цифра значительно превышает среднюю назначенную пенсию, которая в апреле 2022 года составила всего 16 974 рубля.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Согласно этому документу, с 1 апреля следующего года социальная пенсия вырастет на 14,75%, достигнув 15 456 рублей. В 2026 и 2027 годах также планируется индексация, но на меньшие проценты — по 4,5% в каждом из этих лет.